وزير العمل: إنفاق 812 مليون جنيه على العمالة غير المنتظمة خلال العام الماضى

كشف حسن شحاتة، وزير العمل، عن إنفاق نحو 812 مليون جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم إنفاقه على تعويضات الوفاة خلال تلك الفترة نحو 13 مليون جنيه.

وأضاف وزير العمل، اليوم الخميس، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال من مجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان، وتنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة يهدف إلى تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا لتسهيل ودقة البيانات.

احتفالية عيد العمال

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بعيد العمَّال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

ويأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلى العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.

وقال الرئيس السيسي، في تهنئته للعمَّال أمس: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمَّال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر".