بلينكن: المقترح الحالى يشير لأن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات بشأن صفقة التبادل

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن المقترح الحالي يشير لأن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صفقة تبادل؛ وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة"القاهرة الإخبارية".

غضب عارم فى الشارع الإسرائيلى ينفجر بوجه "نتنياهو"

في سياق آخر، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن مظاهرات عوائل المحتجزين الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية، والمطالبة بإبرام صفقة تبادل، أخذت منحى آخر، خاصة في تحويلها إلى حركة احتجاجات شبه يومية، حيث كان هذا المشهد معتادًا يوم السبت، لكن اليوم قامت عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بالتظاهر، وأغلقت حركة مرور المركبات والمواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التظاهرة تأتي تزامنًا مع إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها عقد اجتماع لـ"كابينيت" الحرب، واجتماعا آخر مساء اليوم لـ"الكابينيت" الموسع المعني بإدارة الشئون السياسية والأمنية؛ للتباحث على رد حركة حماس، وعلى الرد على المقترح المصري، ليكون هناك مقترح أو رد إسرائيلي رسمي على هذا المقترح، وللتباحث فيما يتعلق في الهجوم البري العسكري في رفح.