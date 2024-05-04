طالب بـ"أسيوط الجديدة" يكشف تفاصيل فوزهم بمركز أول جامعات تخصص "Web Programming"

كشف عبدالرحمن عمرو الدوي، طالب بكلية تكنولوجيا الصناعة بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، تفاصيل حصول كليته على مركز أول جامعات تخصص “Web Programming”، موضحًا أن مشروعهم عبارة عن نظام إدارة الفنادق بشكل داخلي والهدف منه تحويل الفنادق بدل من العمل بالبرامج المعقدة للتحول للعمل بالنظام السحابي وهو الذي يعطي أمان أكثر لمعلومات العملاء.

وقال الدوي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه تم التواصل مع إحدى الشركات لها مجموعة من الفنادق لكي يتم تطبيقات النظام الخاص بهم في هذه الشركة لإدارة المشروع بشكل أيسر، بداية من الحجوزات والإحصائيات العامة والعملاء والإيرادات والمصاريف، مشددًا على أنه تم تحويل العمل في هذه الشركة من الورق للعمل الإلكتروني بشكل كامل.

الفئة المستهدفة بالمشروع الفنادق الصغيرة والمتوسطة

وأوضح أن فريقهم حصل على المركز الأول بين جامعات تخصص “Web Programming” بالمنافسة مع 9 مشاريع أخرى، وكان هناك مشروعات أخرى في العديد من التخصصات الأخرى الخاصة بالعلوم الصحية وتصنيع غذائي، لافتًا إلى أنه تم عرض مشروعهم على لجنتين تحكيم، وكان الهدف تقييم المشروع والأداء والثقة بالنفس خلال تقديم المشروع، مؤكدًا أن الفئة المستهدفة بالمشروع الفنادق الصغيرة والمتوسطة الذي يعتمدوا على العمل التقليدي بشكل ورقي وتحويل للعمل الإلكتروني.

تابع أن تخصصه في الكلية “IT”، والدراسة في السنوات الأولى بالكلية “تكنولوجيا المعلومات” بشكل عام، وبعدها يتم التخصص في “Web Programming”، والتخصص الثاني “Network”.