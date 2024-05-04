السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طالب بـ"أسيوط الجديدة" يكشف تفاصيل فوزهم بمركز أول جامعات تخصص "Web Programming"

عبدالرحمن عمرو الدوي
عبدالرحمن عمرو الدوي

كشف عبدالرحمن عمرو الدوي، طالب بكلية تكنولوجيا الصناعة بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، تفاصيل حصول كليته على مركز أول جامعات تخصص “Web Programming”، موضحًا أن مشروعهم عبارة عن نظام إدارة الفنادق بشكل داخلي والهدف منه تحويل الفنادق بدل من العمل بالبرامج المعقدة للتحول للعمل بالنظام السحابي وهو الذي يعطي أمان أكثر لمعلومات العملاء.

وقال الدوي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه تم التواصل مع إحدى الشركات لها مجموعة من الفنادق لكي يتم تطبيقات النظام الخاص بهم في هذه الشركة لإدارة المشروع بشكل أيسر، بداية من الحجوزات والإحصائيات العامة والعملاء والإيرادات والمصاريف، مشددًا على أنه تم تحويل العمل في هذه الشركة من الورق للعمل الإلكتروني بشكل كامل.

الفئة المستهدفة بالمشروع الفنادق الصغيرة والمتوسطة

وأوضح أن فريقهم حصل على المركز الأول بين جامعات تخصص “Web Programming” بالمنافسة مع 9 مشاريع أخرى، وكان هناك مشروعات أخرى في العديد من التخصصات الأخرى الخاصة بالعلوم الصحية وتصنيع غذائي، لافتًا إلى أنه تم عرض مشروعهم على لجنتين تحكيم، وكان الهدف تقييم المشروع والأداء والثقة بالنفس خلال تقديم المشروع، مؤكدًا أن الفئة المستهدفة بالمشروع الفنادق الصغيرة والمتوسطة الذي يعتمدوا على العمل التقليدي بشكل ورقي وتحويل للعمل الإلكتروني.

تابع أن تخصصه في الكلية “IT”، والدراسة في السنوات الأولى بالكلية “تكنولوجيا المعلومات” بشكل عام، وبعدها يتم التخصص في “Web Programming”، والتخصص الثاني “Network”.

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة مركز أول جامعات عبد الرحمن عمرو الدوي تكنولوجيا المعلومات

مواد متعلقة

رحلة ورق البردي.. من ضفاف النيل إلى سجلات التاريخ

احتفالًا بمئويته.. حكاية أول نادٍ للسيارات فى مصر (فيديو)

تاج الدين: مصر فى الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد

مدفعية الاحتلال تستهدف بلدتى الناقورة وعلما الشعب جنوبى لبنان

الاحتلال يحاصر الصحفيين فى دير الغصون بالضفة الغربية

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة

"القاهرة الإخبارية": إطلاق نار كثيف فى المنزل المدمر من قبل الاحتلال بطولكرم

مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية جاء بأهداف وطنية بشهادة الجميع

الأكثر قراءة

عاجل| هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟