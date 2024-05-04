تاج الدين: مصر فى الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن البحث عن أسباب الإصابة بالأمراض مكون أساسي في البرنامج الصحي المصري.

وأشار تاج الدين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أن مشكلات الكبد في مصر كانت مزمنة، مثل البلهارسيا والالتهاب الكبدي وأورام الكبد وبعض الأورام الأخرى التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي كأولوية في الكشف المبكر.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن مصر في الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد، وكان السبب الرئيسي هو التليف الناتج عن البلهارسيا، ولكن نجحت الدولة المصرية نجاحا كبيرا في القضاء على البلهارسيا.

وتابع: "جرى وضع مصر في المنطقة الذهبية للسيطرة على الالتهاب الكبدي C، وهو بادرة طيبة جدا، إذ جرى علاج ملايين المرضى المصابين بهذا المرض وشُفي منه الغالبية العظمى وأصبحت الحالات نادرة جدا، بعدما كانت مصر أعلى دول العالم في معدلات الإصابة به".