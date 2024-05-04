احتفالًا بمئويته.. حكاية أول نادٍ للسيارات فى مصر (فيديو)

قال المهندس علي حلمي عيسى، رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، إن النادي في مصر بدأ في عام 1905 مع بدايات وجود السيارات، إذ كوّن أوائل ملاك السيارات في مصر تجمعًا وأسموه "النادي الملكي للسيارات".

خدمات اجتماعية للأعضاء وخدمة السيارات

وأضاف عيسى، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن النادي استمرّ فترة بسيطة ثم اندلعت الحرب العالمية الأولى وانتهى دور هذا النادي وتوقف، وفي عام 1924 جرى تنفيذ الفكرة مرة أخرى وجرى تدشين النادي الملكي للسيارات.

ولفت رئيس مجلس إدارة نادي السيارات إلى أن النادي أنشئ لخدمة أعضائه أولًا، فهو نادٍ اجتماعي يقدم خدمات اجتماعية للأعضاء وخدمة السيارات، ثم انضم النادي للاتحاد الدولي للسيارات بباريس، وهي منظمة عالمية معترف بها من الأمم المتحدة، وهى مسئولة عن أنشطة السيارات في العالم والسلامة المرورية.