السبت 04 مايو 2024
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"القاهرة الإخبارية": مصر أدخلت 5 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة خلال أبريل

شاحنة مساعدات إلى
شاحنة مساعدات إلى غزة

كشف أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، عن استمرار جهود مصر لإيصال المساعدات لقطاع غزة، منوهًا بتقارير الحكومة الفلسطينية التي تشير إلى نجاح مصر في إدخال نحو 5 آلاف شاحنة إلى قطاع غزة خلال أبريل الماضي، من بينها 419 شاحنة وصلت إلى المناطق الشمالية بالقطاع.

وأضاف عماد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تواصل إسقاط عشرات الأطنان برفقة الدول الشقيقة والصديقة للمناطق الشمالية التي تعاني من حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونوَّه مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، بأن اليوم شهد إدخال 70 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر المعبر، مؤكدًا أن مصر تواصل العمل بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية في ظل العراقيل الإسرائيلية، خاصة أن يوم السبت يُعد عطلة أسبوعية في المعابر الإسرائيلية.

القاهرة الإخبارية مصر معبر رفح غزة شاحنة

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