السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يُجلى جنوده الجرحى من غزة

غزة
غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية بإجلاء جنود جرحى من قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34.654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وارتكبت قوات الاحتلال 3 مجازر بحق العائلات الفلسطينية في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 32، وإصابة 41 آخرين، وهناك عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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