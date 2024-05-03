مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تطورات دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

قال رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن المشهد في معبر رفح يبقى على حاله، فهناك حركة دائمة ومستمرة على مدار اليوم، ووفقًا لآخر الإحصاءات التي وردت إلينا حول دخول المساعدات دخلت إلى معبر كرم أبو سالم 91 شاحنة مساعدات تحمل بين جنباتها مختلف المساعدات الغذائية والإنسانية والأساسية التي يحتاجها قطاع غزة.

وأضاف المطعني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم دخل عبر المعبر 4 شاحنات من الغاز و4 شاحنات من السولار، وهذه هي الشحنة المعتادة اليومية لقطاع غزة، بل زادت أيضًا شاحنتان إضافيتان، كان 6 شاحنات واليوم وصلنا إلى 8 شاحنات، وكل هذه يعني الإحصاءات التي نرصدها خلال الساعة على معبر رفح تشير إلى زيادة معادلات الشاحنات والمساعدات بشكل ملحوظ، خاصة خلال شهر أبريل، حيث ارتفعت وتيرة المساعدات مقارنة بالشهور الماضية، وذلك وفقا للمصادر المصرية رفيعة المستوى التي أشارت إلى أن الأسابيع المقبلة سوف تشهد مزيد من شاحنات المساعدات لقطاع غزة على كل المستويات.

استقبال المصابين والمرافقين

وأوضح أن معبر رفح ما زال يستقبل عددا كبيرا من المصابين والمرافقين من خلال هيئة الإسعاف المصرية التي استقبلت اليوم 22 حالة مصابة من مختلفة الشرائح العمرية، سواء بنسبة لأطفال أو كبار السن أو النساء، وبينها إصابات مختلفة، بالإضافة إلى 49 مرافقًا لهاؤلاء المصابين الذين يتم التعامل معهم بشكل مباشر من خلال المستشفيات المصرية، وذلك وفقًا للخطة التي وضعتها وزارة الصحة المصرية.

وأشار إلى أنه في بيان لوزارة الصحة المصرية التي أشارت فيه إلى أن خلال شهر أبريل تم التعامل مع أكثر من 10 آلاف حالة من المصابين، وذلك لتقديم لهم أكثر من 10 آلاف جلسات الدعم النفسي بجانب الأدوية التي تعمل على رفع الحالة النفسية لهؤلاء، وتم التعامل مع أكثر من ألف مصاب بأكثر من 10 آلاف جلسة من جلسات العلاج النفسي.

آلاف الشاحنات في محيط معبر رفح

وأكد أن الشاحنات موجودة في محيط معبر رفح، فما زال آلاف الشاحنات موجودة في محيط معبر رفح محملة بالعديد من المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها قطاع غزة، ويتم توجه عدد من هذه الشاحنات، عشرات من الشاحنات عبر هذا المنفذ متوجهة إلى منطقة العوجة ثم تعود مرة أخرى بعد عمليات التدقيق والمراجعة إلى بوابة رفح.