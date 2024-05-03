الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تطورات دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

جانب من دخول المساعدات
جانب من دخول المساعدات عبر معبر رفح

قال رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن المشهد في معبر رفح يبقى على حاله، فهناك حركة دائمة ومستمرة على مدار اليوم، ووفقًا لآخر الإحصاءات التي وردت إلينا حول دخول المساعدات دخلت إلى معبر كرم أبو سالم 91 شاحنة مساعدات تحمل بين جنباتها مختلف المساعدات الغذائية والإنسانية والأساسية التي يحتاجها قطاع غزة.

وأضاف المطعني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم دخل عبر المعبر 4 شاحنات من الغاز و4 شاحنات من السولار، وهذه هي الشحنة المعتادة اليومية لقطاع غزة، بل زادت أيضًا شاحنتان إضافيتان، كان 6 شاحنات واليوم وصلنا إلى 8 شاحنات، وكل هذه يعني الإحصاءات التي نرصدها خلال الساعة على معبر رفح تشير إلى زيادة معادلات الشاحنات والمساعدات بشكل ملحوظ، خاصة خلال شهر أبريل، حيث ارتفعت وتيرة المساعدات مقارنة بالشهور الماضية، وذلك وفقا للمصادر المصرية رفيعة المستوى التي أشارت إلى أن الأسابيع المقبلة سوف تشهد مزيد من شاحنات المساعدات لقطاع غزة على كل المستويات.

استقبال المصابين والمرافقين

وأوضح أن معبر رفح ما زال يستقبل عددا كبيرا من المصابين والمرافقين من خلال هيئة الإسعاف المصرية التي استقبلت اليوم 22 حالة مصابة من مختلفة الشرائح العمرية، سواء بنسبة لأطفال أو كبار السن أو النساء، وبينها إصابات مختلفة، بالإضافة إلى 49 مرافقًا لهاؤلاء المصابين الذين يتم التعامل معهم بشكل مباشر من خلال المستشفيات المصرية، وذلك وفقًا للخطة التي وضعتها وزارة الصحة المصرية.

وأشار إلى أنه في بيان لوزارة الصحة المصرية التي أشارت فيه إلى أن خلال شهر أبريل تم التعامل مع أكثر من 10 آلاف حالة من المصابين، وذلك لتقديم لهم أكثر من 10 آلاف جلسات الدعم النفسي بجانب الأدوية التي تعمل على رفع الحالة النفسية لهؤلاء، وتم التعامل مع أكثر من ألف مصاب بأكثر من 10 آلاف جلسة من جلسات العلاج النفسي.

آلاف الشاحنات في محيط معبر رفح

وأكد أن الشاحنات موجودة في محيط معبر رفح، فما زال آلاف الشاحنات موجودة في محيط معبر رفح محملة بالعديد من المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها قطاع غزة، ويتم توجه عدد من هذه الشاحنات، عشرات من الشاحنات عبر هذا المنفذ متوجهة إلى منطقة العوجة ثم تعود مرة أخرى بعد عمليات التدقيق والمراجعة إلى بوابة رفح.

 

القاهرة الإخبارية معبر رفح المساعدات كرم أبو سالم المساعدات الغذائية قطاع غزة المصابين المرافقين

مواد متعلقة

خارجية روسيا: تصريحات كاميرون دليل على أن الغرب يشن حربًا هجينة ضد موسكو

اجتياح رفح الفلسطينية وصفقة التبادل.. ملفان يكشفان الانقسام فى إسرائيل

خارجية بريطانيا تفرض عقوبات على مجموعات وأفراد متطرفين بسبب عنف المستوطنين فى الضفة

أحد المكرمين فى عيد العمال: الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بعمال مصر

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى ما زال يعتقل 44 صحفيًا فى السجن الإدارى

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى متواصل على مخيمات غزة

اتحاد العمال: الرئيس السيسى طمأن الشعب حول توفير فرص العمل وزيادة الأجور

مجدى البدوى: مصر بحاجة إلى قانون عمل جديد

الأكثر قراءة

"رمى نفسه من الرابع".. زوج يضبط زوجته مع عشيقها فى وضع مخل بالوراق

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى