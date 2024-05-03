"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى ما زال يعتقل 44 صحفيًا فى السجن الإدارى

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن منح اليونيسكو جائزة "جييرمو كانو" لحرية الصحافة لعام 2024، للصحفيين الفلسطينيين، لفتة مهمة للصحفيين الفلسطينيين بقدر أهمية أن تكون هناك مطالب دولية وحماية للصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان، خصوصًا في الضفة الغربية، وفي القدس المحتلة وفي الداخل المحتل وأيضًا في قطاع غزة.

100 صحفي كانوا رهن الاعتقال الإداري

وأوضحت، أن الصحفيين في الضفة الغربية تتم ملاحقتهم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على المنابر الإعلامية التليفزيونية أو حتى الإذاعية، مؤكدةً أنه منذ السابع من أكتوبر كان هناك 100 صحفي رهن الاعتقال الإداري، ومنهم من أفرج عنهم، بقي 44 فقط صحفيًا داخل الاعتقال الإداري ولا يعلم عنهم أهلهم شيئًا سوى أنهم معتقلون إداريون.

4 صحفيين قيد الاختفاء القسري من غزة

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 135 شهيدًا في قطاع غزة قد نستذكرهم في هذه اللحظات، ونستذكر أيضًا عائلاتهم الذين ارتقوا خلال القصف على قطاع غزة، بجانب نزوح الآلاف من الصحفيين من قطاع غزة من الشمال إلى الوسط وثم إلى جنوب قطاع غزة، مؤكدةً ان هناك 4 صحفيين قيد الاختفاء القسري لا يعلم أحد عنهم أي شيء سواء نقابة الصحفيين أو حتى الصحفيين أو حتى هيئة شئون الأسرى والمحررين، حالهم حال جميع المدنيين الذين تم اعتقالهم من قطع غزة.

وأشارت، إلى أن كل هذا ملاحقات لعدم إيصال الصوت والصورة والحقائق والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال، بجانب اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على الصحفيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة تتم معاقبتهم بشتمهم بالبصق عليهم ورش غاز الفلفل.