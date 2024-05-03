اليونيسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين بغزة

منحت منظمة اليونيسكو الخميس جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال ماوريسيو فايبل رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين: "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".

وأضاف: "نحن كبشر ندين بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".

وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونيسكو إن الجائزة "تشيد بشجاعة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة".

ووفقا للجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، قُتل ما لا يقل عن 97 صحفيا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، منهم 92 فلسطينيا.