مجدي البدوي: مصر بحاجة إلى قانون عمل جديد

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إن مصر بحاجة إلى قانون عمل جديد لأن الحالي حينما تم إصداره كان في ظل ظروف مختلفة عن الحالية وكانت الحكومة أكبر صاحب عمل موجود في مصر وبالتالي علاقات العمل كانت بين العمال والحكومة مختلفة عن العمال والقطاع الخاص الآن.

وأضاف “البدوي” اليوم خلال لقاء ببرنامج “8 الصبح” المُذاع عبر قناة “dmc”، أن القطاع الخاص هو الذي يقود قاطرة التنمية الان ولابد من عمل قانون عمل يتناسب مع المرحلة والجميع يذهب للقطاع الخاص، موضحا أن إقامة عيد العمال داخل مصنع من القطاع الخاص هو رسالة قوية من الدولة المصرية لدعم القطاع والاهتمام بالتصنيع وتسير في دعم الصناعة.

وأوضح مجدي البدوي أن هناك شباب يقلق من العمل في القطاع الخاص وبالتالي نريد أن نطمئنه من خلال قانون جديد للعمل فلسفته الأمان الوظيفي وبنوده لا يوجد فيها فصل تعسفي من جهة العمل ويكون في وسيط يحكم بين العامل وصاحب القطاع الخاص من خلال القضاء، مشددا على ضرورة اصدار قانون يحقق بيئة عمل صحية.