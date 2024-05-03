اتحاد العمال: الرئيس السيسي طمأن الشعب حول توفير فرص العمل وزيادة الأجور

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طمأن الشعب حول توفير فرص التشغيل، واستمرار زيادة الأجور والحزم الاجتماعية، مؤكدًا أن رسالة الرئيس السيسي، كانت مهمة جدًا بالنسبة للعمَّال.

وأضاف البدوي، اليوم الجمعة، خلال لقاء ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع عبر قناة “dmc”، أن الرسالة الضمنية للرئيس السيسي، خلال كلمته، أنه في حال وجود تحديات من عدمه فإن الأجور ستزيد، وإذا وجدت، المشاكل فالأجر سيزيد وستواجد الحزم الاجتماعية بشكل مستمر، بجانب التعهد بتحجيم زيادة الأسعار والتضخم، وستكون هناك سيطرة على زيادة الأسعار وفي المقابل الأجور ستزيد، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، تحدث خلال كلمته أمس في عيد العمَّال عن الصورة والمنظومة بشكل كامل.

وأوضح أن الرئيس السيسي، تحدث عن الأمان الوظيفي، كما شدد على زيادة فاعلية لجان التفتيش على المصانع بما يضمن الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعامل.