الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خارجية بريطانيا تفرض عقوبات على مجموعات وأفراد متطرفين بسبب عنف المستوطنين فى الضفة

وزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية

فرضت وزارة الخارجية البريطانية، عقوبات على مجموعات وأفراد متطرفين بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن أحدث حزمة عقوبات تستهدف مجموعتين تقودان هذه الهجمات و4 أفراد يتحملون المسئولية المباشرة عن أعمال العنف الفظيعة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية توقيف المتورطين.

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