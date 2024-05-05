الأحد 05 مايو 2024
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هل يتفوق الذكاء الاصطناعى على الأطباء فى تشخيص مشاكل العيون؟.. استشارى يجيب

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور إيهاب عثمان، أستاذ طب العيون بالقصر العيني، إن مجال العيون من أكثر المجالات المستفيدة من الذكاء الاصطناعي، خصوصًا من مجال "الطب عند بعد" الذي يفيد كثيرًا مع بلد في حجم مصر التي لديها مساحة شاسعة وكبيرة ويزيد مع الامتداد العمراني وتزيد المناطق النائية.

وأضاف عثمان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الذكاء الاصطناعي بدقته وجودته يتفوق على الأطباء في التشخيص ولكن لا تصل النسبة إلى 100%، شارحًا أن الخبرة المكتسبة للأطباء تتفوق على الذكاء الاصطناعي، ولذلك العنصر البشري لن يختفي من هذه المهنة.

 

الذكاء الاصطناعي في الطب يتدخل في التشخيص الإكلينيكي

وشرح أستاذ طب العيون بالقصر العيني، أن العنصر البشري يتدخل في مراحل تشخيصية ومراحل علاجية، الذكاء الإصطناعي في الطب يتدخل في التشخيص الإكلينيكي أو السريري للمريض، وهو ما يوفر جهدًا ومجهودًا كبيرًا، خصوصًا في مجال العيون، الذي يعتمد في التشخيص على الصور لكل أجزاء العين، ولذلك الذكاء الاصطناعي مهم في مجال العيون لأهمية المعلومات الرقمية بالنسبة لهذا المجال.

وأوضح أستاذ طب العيون بالقصر العيني، أن الذكاء الإصطناعي يقلل نسبة الخطأ، خصوصًا في الجراحات الدقيقة، ولكن لا غنى عن الإنسان لكي يقوم بتشغيل الآلة، شارحًا أن الطب عن بعد سيكون مهمًا جدًا.

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