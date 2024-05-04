السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى وغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة

قصف مدفعي إسرائيلي
قصف مدفعي إسرائيلي

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن هناك شهداء ومصابين في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات، ورفح الفلسطينية جنوب القطاع.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الصحة الفلسطينية" أعلنت عن ارتقاء 32 شهيدًا وإصابة 41 آخرين في 3 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية، وهذه المجازر تنوعت بين قصف للطائرات الحربية مستهدفة المنازل والطرقات، وبين قصف عشوائي من المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية للقطاع.

ارتقاء ثلاثة شهداء 

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن الطائرات الحربية دمَّرت منزلًا فوق رءوس من فيه من مواطنين، ما أدى لارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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