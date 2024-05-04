السبت 04 مايو 2024
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توك شو

خطوة تصعيدية جديدة من الحوثيين.. ماذا يحدث فى البحر الأحمر؟

حوثيين
حوثيين

قال إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إننا نشهد مرحلة رابعة من قبل الحوثيين باستهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية والبحر المتوسط، لافتًا إلى أن جماعة الحوثي أكدوا، أمس، في بيانهم أنهم قادمون على التصعيد، وأنهم قادرون على الوصول للسفن في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف "الموسمي"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ما زالت قدرات الحوثيين هي المناوشة في البحرين الأحمر والعربي من خلال إطلاق بعض المسيرات والصواريخ الباليستية صوب السفن التجارية.

القوات الأمريكية والتحالف الدولي الموجود بالبحر الأحمر

وتابع: "ما زالت القوات الأمريكية والتحالف الدولي الموجود بالبحر الأحمر يحد من قدرات هذه الجماعة من خلال إسقاط بعض الطائرات المسيرة في الحال، واستهداف الصواريخ الباليستية، وقصف منصات الصواريخ قبل انطلاقها، كما لاحظنا إعلانات الجيش الأمريكي المستمرة عن قصف هذه القواعد الصاروخية قبل إطلاقها باعتبارها تشكل تهديدًا على السفن التجارية والقطع الحربية الموجودة بالبحر الأحمر".

الحوثيين البحر الاحمر خطوة تصعيدية جديدة من الحوثيين خطوة تصعيدية جديدة خطوة تصعيدية ماذا يحدث في البحر الأحمر اياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية من عدن

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