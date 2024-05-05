الأحد 05 مايو 2024
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نجل الطبلاوى: والدى كان يوصينا بحفظ القرآن واتباع سنة النبى محمد (فيديو)

القارئ الراحل محمد
القارئ الراحل محمد الطبلاوي

قال إبراهيم الطبلاوي، نجل القارئ الراحل محمد الطبلاوي، إنّ الأسرة تجمعت اليوم في الذكرى الرابعة لرحيل الطبلاوي بجوار مدفنه، لقراءة ختمة كاملة من القرآن الكريم.

وأضاف الطبلاوي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: كل أولاده ومحبيه يتجمعون بجوار المدفن للدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذكراه ليست ليوم واحد ولكنها طوال السنة، والدي له بصمة كبيرة في مصر والعالم الإسلامي كله، وكان ملتزمًا بتعاليم القرآن الكريم، وكان يوصينا بحفظ القرآن والسير على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحفيظ أبنائنا القرآن الكريم، وكان يساعدنا في تحفيظهم.

 

لدينا تلاوات نادرة له وأصبح أغلبها الآن على الإنترنت

وأشار نجل الطبلاوي، إلى أنهم في ذكرى ميلاده نتجمع أولاده وأحفاده كل عام، وكان يفرح جدًا بهم، وله 10 أحفاد، وشقيقي محمد سار على نهج الوالد ويطلقون عليه (الطبلاوي الصغير).

وأكمل: نحتفظ بكل مقتنياته كما هي، ووزارة الثقافة أخذت بعضًا من ملابسه وسجادة الصلاة الخاصة به وسبحته وعمّته، وفي الأغلب له متحف خاص ضمن كبار القراء في العاصمة الإدارية، ولكن أهم المقتنيات هي تسجيلات القرآن الكريم الخاصة به، ولدينا تلاوات نادرة له وأصبح أغلبها الآن على الإنترنت.

الطبلاوي الشيخ الطبلاوي ذكرى ميلاد الشيخ الطبلاوي القرآن الكريم حفظ القران اتباع سنة النبي

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