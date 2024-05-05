قبل انطلاق الامتحانات.. كيف تضبط شريحة التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؟

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد من الخطوات التي يجب أن يقوم الطالب بها من أجل تفعيل شريحة التابلت والعمل على ضبط التابلت قبل الامتحانات.

وجاءت خطوات تفعيل شريحة أجهزة التابلت كما أوضحتها مديريات التربية والتعليم على النحو التالي:

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1- استلام الشريحة

2- إدخال أصغر جزء من شريحة الخط في التابلت بشكل صحيح

3- هيتم عمل restart (إعادة تشغيل) للتابلت

4- الضغط على أيقونة Settings (الضبط)

5- الضغط على ايقونة Connections (الإتصال)

6- الضغط على أيقونة اسم الشبكة Network ( شبكة الهاتف المحمول)

7- الضغط على أيقونة Access Point Name (أسماء نقاط الوصول)

8- الضغط على أيقونة Add (إضافة) الموجودة أعلى الشاشة

9- في مربع Name (الاسم) هنكتب كلمة ""اسم الشبكة web"" بدون فواصل

10- في مربع APN هنكتب كلمة ""اسم الشبكة web" بدون فواصل

11- نعمل restart (إعادة تشغيل) للتابلت

12- تشغيل أو إغلاق الباقة نختار أيقونة Data (بيانات الهاتف) الموجودة في القائمة المنسدلة أعلى الشاشة

جداول امتحانات الصف الأول الثانوي

- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية.

- السبت 11/5/2024: الفيزياء، والفلسفة.

- الإثنين 13/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 15/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.

- السبت 18/5/2024: الرياضيات.

- الإثنين 20/5/2024: الأحياء، والتاريخ.

- الأربعاء 22/5/2024: الكيمياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- الخميس 9/5/2024: اللغة العربية (عام).

- الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية (عام)، الأحياء (علمي)، علم النفس والاجتماع (أدبي).

- الثلاثاء 14/5/2024: الكيمياء (علمي)، الفلسفة والمنطق (أدبي).

- الخميس 16/5/2024: الفيزياء (علمي)، التاريخ (أدبي).

- الأحد 19/5/2024: تطبيقات الرياضيات (علمي)، الجغرافيا (أدبي).

- الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى (عام).

- الخميس 23/5/2024: وجير وتفاضل وحساب مثلثات (عام).