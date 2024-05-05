الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ذكرى رحيله.. أسرار في حياة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء

القارئ الشيخ محمد
القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي

يوافق اليوم 5 مايو رحيل القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب القراء، والذي توفى في الخامس من مايو لعام 2020م الموافق للثاني عشر من رمضان عن عمر يناهز 86 عاما بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى رحاب القرآن الكريم وعلومه وهو  أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم.

أقرا ايضَا

txt

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

الطبلاوى تربع على عشر التلاوة لعدة عقود تتخطى الستين عاما، وولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي يوم 14 نوفمبر 1934م بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وأتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وقد ذاع صيته في تلاوة القرآن حتى أصبح من أشهر قراء القرآن في عصره، و شارك في تحكيم مسابقات دولية في حفظ القرآن من كل دول العالم.

وفي لقاء خاص بنجله القارئ محمد محمد محمود الطبلاوي، كشف بعض الجوانب الإنسانية في حياته، خاصة الختمة الأسبوعية للقرآن الكريم، وتواضعه مع الناس رغم ما بلغه من شهرة في عالم التلاوة.

وقال نجل الشيخ الطبلاوي إن والده اعتاد أن يكون له وردا أسبوعيًا يختم به القرآن الكريم، وأنه كان حريصا على تعليمهم القرآن وإظهار الفرحة بتفوقهم في حفظه. 

وتحيى أسرة المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء والمحفظين، الذكرى الرابعة لرحيل الطبلاوي وفي مقدمتهم ولده المحاسب إبراهيم الطبلاوي ونجله الشيخ محمد محمد الطبلاوي (قارئ القرآن) وبقية أفراد العائلة من الأبناء والأحفاد.

وقال إبراهيم الطبلاوي (نجل الشيخ): تحرص الأسرة فى كل عام على إحياء ذكرى رحيل الوالد بتلاوة القرآن الكريم والدعاء إلى روحه الطاهرة بحضور العديد من تلاميذ ومحبى ومقلدى الشيخ وأعضاء مجلس إدارة نقابة القراء والمحفظين برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء؛ وكذا أعضاء النقابة بمصر والمحافظات.

أبرز المعلومات عن الشيخ الطبلاوي الطبلاوي ذكرى ميلاد الشيخ الطبلاوي

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: المقترح المصرى حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربى

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

ما بعد الإصلاحات.. المؤسسات الدولية تشهد للاقتصاد المصري

حقيقة خطف مواطنة داخل سيارة تطبيق إلكترونى فى التجمع

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة