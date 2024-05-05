طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لاستقبال أعياد القيامة المجيد وشم النسيم، حيث وجّه بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أي حالات مرضية، مشددًا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

وأكد "الجيزاوي" أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية، وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية بالمحافظات.

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى أي بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال فترة الأعياد؛ لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

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