الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنطلق الأربعاء.. تفاصيل الورقة الامتحانية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

امتحانات
امتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتى سوف تنطلق فى 8 مايو الجارى، وأعلنت الوزارة عن 9 مواصفات لورقة الامتحانات وجاءت كالتالى: 

-تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

-تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

-تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

-تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

-توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

-تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

-تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».

-جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».

-بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج.

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جداول امتحانات الصف الأول الثانوي

- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية.

- السبت 11/5/2024: الفيزياء، والفلسفة.

- الإثنين 13/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 15/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.

- السبت 18/5/2024: الرياضيات.

- الإثنين 20/5/2024: الأحياء، والتاريخ.

- الأربعاء 22/5/2024: الكيمياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- الخميس 9/5/2024: اللغة العربية (عام).

- الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية (عام)، الأحياء (علمي)، علم النفس والاجتماع (أدبي).

- الثلاثاء 14/5/2024: الكيمياء (علمي)، الفلسفة والمنطق (أدبي).

- الخميس 16/5/2024: الفيزياء (علمي)، التاريخ (أدبي).

- الأحد 19/5/2024: تطبيقات الرياضيات (علمي)، الجغرافيا (أدبي).

- الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى (عام).

- الخميس 23/5/2024: وجير وتفاضل وحساب مثلثات (عام).

4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني إجراء امتحانات إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل إجراء امتحانات تجريبية إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة

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