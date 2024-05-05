تنطلق الأربعاء.. تفاصيل الورقة الامتحانية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتى سوف تنطلق فى 8 مايو الجارى، وأعلنت الوزارة عن 9 مواصفات لورقة الامتحانات وجاءت كالتالى:

-تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

-تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

-تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

-تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

-توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

-تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

-تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».

-جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».

-بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج.

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جداول امتحانات الصف الأول الثانوي

- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية.

- السبت 11/5/2024: الفيزياء، والفلسفة.

- الإثنين 13/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 15/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.

- السبت 18/5/2024: الرياضيات.

- الإثنين 20/5/2024: الأحياء، والتاريخ.

- الأربعاء 22/5/2024: الكيمياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- الخميس 9/5/2024: اللغة العربية (عام).

- الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية (عام)، الأحياء (علمي)، علم النفس والاجتماع (أدبي).

- الثلاثاء 14/5/2024: الكيمياء (علمي)، الفلسفة والمنطق (أدبي).

- الخميس 16/5/2024: الفيزياء (علمي)، التاريخ (أدبي).

- الأحد 19/5/2024: تطبيقات الرياضيات (علمي)، الجغرافيا (أدبي).

- الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى (عام).

- الخميس 23/5/2024: وجير وتفاضل وحساب مثلثات (عام).