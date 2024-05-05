الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"سافرت دهب ونسيت مواعيد امتحاناته".. أب يطالب بضم حضانة ابنه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"سافرت تتفسح في دهب وماهتمتش لمواعيد امتحانات ابنها" بهذه الكلمات بدأ مهندس دعواه التى تقدم بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتي طالب فيها بضم حضانة ابنه تحمل رقم "٢٨٩" لسنة ٢٠٢٤  مبررا إهمال والدته في تربيته وتعليمه.
وقال المهندس “إيهاب.ح”  في دعواه، استمر زواجنا لمدة خمس سنوات وانتهى بالطلاق وديا بعد مشاكل وخلافات كثيرة  وأهمهم كان لرفضي فكرة الإنجاب مرة أخرى، ولأن كان لدي يقين بأن حياتنا لن تستمر كثيرا ولن أتحمل الحياة معها بهذا الشكل، فكانت إنسانة مهملة للغاية، ولا تهتم سوا بمظهرها وعملها فقط أما أي تفاصيل خاصة بالمنزل أو ابننا كانت تتعامل معها بإهمال شديد.


وتابع الأب: تم الطلاق وديا وحصلت على كل حقوقها كاملة وألحقت إبني في أفضل المدارس تعليميا، لكن كانت إدارة المدرسة دائما تشتكي من عدم التزام ابننا بالحضور دائما وعمل ما يتطلب منه من حفظ ومذاكرة، تواصلت معها كثيرا وطلبت منها رؤية ابني مرتين أو ثلاثة أسبوعيا لمساعدته في مهامة المدرسية لكنها رفضت وقالت لي "ملكش عندي غير ساعتين تشوفهم في الأسبوع".

 

وأضاف الأب: “استمرت الحياة بهذا الشكل وأصبح هناك تواصل دائم بيني وبين ابني على مواقع التواصل الاجتماعي، واستطعت مساعدته في كل تفاصيل دراسته، وفي امتحانات الترم الأول تمكن من الحصول على أفضل النتائج، لكن قبل امتحانات الترم الثاني  تم حجزي في المستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة وبعد أسبوعين وأكثر تقريبا، اكتشفت أن ابني لم يحضر امتحاناته في الصف الرابع وذلك لسفر والدته لمدينة دهب وتناست مواعيد الامتحانات، وبعد تواصل ومحاولات كثيرة مع إدارة المدرسة لامتحانه مرة أخرى وبررت مرضي وحالتي الصحية السيئة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل لأنها امتحانات آخر العام الدراسي وتابعة للإدارة التعليمية”.


وأخيرًا: “بررت طليقتي إهمالها بأن جدول الامتحان تم تعديله أكثر من مرة وقاموا بتقديم  موعد الامتحانات للغاية وتفاجئت به وهي كانت بحاجة إلى تغيير جو، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى ضم حضانة”.

محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ضم حضانة الطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي

مواد متعلقة

"مبيغسلش المواعين".. سيدة تطلب خلع زوجها

الأكثر قراءة

عاجل| كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين