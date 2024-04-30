"مبيغسلش المواعين".. سيدة تطلب خلع زوجها

قصة حب ملتهبة جمعت بين محاسب وشابة فاتنة.. تعددت اللقاءات بينهما حتى تقدم لخطبتها وتم الزفاف في أجواء أسطورية شهد بها كل من حضر.. 3 سنوات فقط مرت على الزواج حتى تحول حب الزوج إلى صدمة عندما علم بإقامة زوجته دعوى خلع ضده في محكمة الأسرة بمدينة نصر لسبب فاجئه أكثر من طلبها الخلع.

الزوج الثلاثيني لجأ إلى الدكتورة نهى الجندي المحامية للدفاع عنه، بعد علمه بإقامة زوجته الحبيبة دعوى خلع ضده حيث فوجئ بمحضر من المحكمة يسلمه إعلانًا بطلبه في محكمة أسرة مدينة نصر ليمثل أمامها في دعوى الخلع المقامة ضده.

وفي الجلسة التي عقدت اليوم، قال الزوج أمام هيئة المحكمة إنه تزوج منذ 3 سنوات من فتاة بعدما جمعت بينهما قصة حب خرافية كان يحسدهما عليها الجميع وأنجبا طفلًا بعدما فضلت زوجته البقاء في المنزل وعدم الخروج للعمل، فكان يعود من عمله مبكرًا لمساعدتها في أعمال المنزل.

وأضاف الزوج، أنه في حالة مرض زوجته أو شعورها بالتعب حتى وإن كان إرهاقًا خفيفًا كان يتولى جميع مهام المنزل من "طبيخ، غسيل وتنظيف" حتى اعتادت زوجته على ذلك منه وتترك له مهمة تنظيف الأطباق "غسيل المواعين" يوميًا فكان يغسلها دون مناقشة لأنه يعتبر ذلك مساهمة منه لها في أعمال المنزل لتعبها في تربية طفلهما.

واستطرد الزوج قائلاً: في يوم حصل بينا خلاف على غسيل المواعين لما مغسلتهاش قلتلها أنا بعملها كل يوم مساعدة ليكي فردت عليا بكل عنف قالتلي وهتعملها النهاردة كمان وكل يوم ومش هتفوت يوم من غير ما تغسل المواعين".

واستكمل قائلا: شعرت بإهانة من حديثها ورفضت نهائيًا الاستجابة لها ففوجئت بها تجمع ملابسها وملابس الطفل في حقيبتها وتترك منزل الزوجية عائدة إلى أسرتها وعندما حاولت مصالحتها رفضت بشكل قاطع طالبة الطلاق فتركتها لفترة حتى تهدأ أعصابها وأذهب لإعادتها لكنها فاجئتني بطلب الخلع بسبب "غسيل المواعين".

وقررت محكمة الأسرة بمدينة نصر تأجيل الدعوى لدور مايو المقبل.