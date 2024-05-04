ورشة عمل عن "الأمن السيبراني" في جامعة بنها الأهلية

نظمت جامعة بنها الأهلية ورشة عمل عن "الأمن السيبراني" تحت رعاية الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة وذلك بهدف رفع كفاءة ومهارات طلاب كلية "علوم الحاسب" بالجامعة بشأن مختلف التقنيات الحديثة في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات كما تضمنت الورشة جوانب تطبيقية وعملية.

تناولت الندوة محاور مختلفة منها أهمية الأمن السيبراني، والتوعية بأخطر التهديدات، وكسر كلمة المرور، والتشفير وغيرها من الموضوعات.

وخلال الندوة حرص الدكتور أحمد طه مدير برامج كلية علوم الحاسب بالجامعة على تقديم كلمة للطلاب للتعريف بمختلف البرامج الدراسية بالكلية وكيفية اختيار البرنامج الدراسي الأنسب.

اقرأ أيضًا



من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية أن الأمن السبيراني أصبح أمرًا حيويا في ظل تطور التكنولوجيا واعتمادنا المتزايد على الأنظمة الرقمية في حياتنا اليومية وفي جميع المجالات مشيرًا إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن السبيراني نظرًا للهجمات الإلكترونية والاختراقات السيبرانية وتهديدهم المستمر لأمان المؤسسات والأفراد مضيفًا أن الجامعة ملتزمة بتعزيز البحث العلمي وتطوير المعرفة، وتوعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بأهمية الأمن السبيراني وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتصدي لهذه التحديات مستكملًا أن الأمن السيبراني أصبح من أهم الموضوعات حيث تستخدم الدول المختلفة أحدث التقنيات للمحافظة على اختراق بياناتها الالكترونية موضحًا أهمية هذه الندوة في التطوير المستمر للطلاب لاكتساب المعرفة والخبرة اللازمة في مجال الأمن السيبراني.

في سياق منفصل كرم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الطالبة "ملك محمد سيف" الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، وذلك لحصولها على المركز الأول ببطولة الجمهورية المفتوحة تحت 18 سنة وزن 48 كيلوجرام بمنافسات الجودو والأيكيدو والسومو.

حرص "السعيد" على تكريم الطالبة وتهنئتها على الإنجاز الرياضي وذلك بصحبة الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة موضحًا أن الطالبة المتفوقة بمثابة بنموذج يُحتذى به في تحقيق الموازنة الناجحة بين المسيرة الدراسية والرياضية مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والطلابية بحانب تحفيز الطلاب على المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية المختلفة مشيرًا إلى حرص كافة قيادات الجامعة على المشاركة في تكريم الطالبة لتحفيزها ودعمها معنويًا لتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبها أبدت الطالبة "ملك محمد سيف" سعادتها الغامرة بتكريم الجامعة موضحة إنها ستكون دافع لها لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

شارك في تكريم الطالبة الدكتور سليمان مصطفي القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور حسين مغربي مستشار مجلس الأمناء لشئون التطوير والجودة، والدكتور محمد سعيد مدير البرامج بكلية الهندسة، والأستاذة سامية عبدالحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور عماد عبدالرسول منسق الأنشطة الطلابية.