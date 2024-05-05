مراجعات وزارة التربية والتعليم المجانية "دليلك للنجاح" (صور)

شهدت المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية توافدًا كبيرًا من الطلاب على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وحصلت الدستور على صور متعددة من مختلف المحافظات.

وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه المراجعات جاءت لتخفيف العبء عن ولي الأمر لأنها مجانية وتُغني الطالب عن الدرس الخصوصي، وأضافت المصادر أن هذه المراجعات تُتيح للطالب فهم شكل الامتحانات وكيفية الإجابة عليها.

أكدت المصادر في تصريحات خاصة لموقع الدستور أن المعلمين المختارين في هذه المراجعات تم اختيارهم بعناية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن كل إدارة قامت باختيار أكفأ المعلمين لديها.

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزير التعليم يتابع بشكل متواصل تنظيم المراجعات النهائية، وإقبال الطلاب عليها بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على تيسير كل السبل للطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للمشاركة في هذه المراجعات النهائية، لتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بجميع مستوياتها، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

تشكيل فرق من المعلمين

وأوضح المتحدث الرسمي أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة تجرى من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهي المواد الدراسية بالمديريات التعليمية، لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة التي انطلقت منذ بداية شهر مايو، تأتي في إطار حزمة من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب، من بينها طرح مواد تعليمية وتدريبية مجانا لمختلف المراحل الدراسية على موقع الوزارة.