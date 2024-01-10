سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 يناير 2024

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر الأربعاء 10 يناير 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الجنيه السودانى اليوم مقابل الجنيه المصرى إلى 0.051 جنيه مصريا، بينما وصل سعر الجنيه المصرى أما السودانى إلى 19.608 جنيه سودانى، اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 حسب أحدث تسعير.

تعرف على قيمة 100 جنيه مصرى بالجنيه السودانى

وحقق سعر الـ 100 جنيه مصرى اليوم 10 يناير 2024 مقابل الجنيه السودانى قيمة الـ 196.078 جنيه سوداني

أسعار الجنيه السوداني مقابل الجنية المصري بداية من 4 يناير 2024

وصل سعر الجنيه السودانى أمام الجنيه المصرى إلى0512 ,2024-01-04

وصل سعر الجنيه السوداني أمام الجنيه المصرى إلى 0,0512 2024-01-05

وصل سعر الجنيه السوداني أمام الجنيه المصرى إلى 0512 , 2024-01-06

وصل سعر الجنيه السوداني أمام الجنيه المصرى إلى 0511, 2024-01-07

وصل سعر الجنيه السوداني أمام الجنيه المصرى إلى 0514, 2024-01-08

وصل سعر الجنيه السودانى أمام الجنيه المصرى إلى 0514 ,2024-01-09

وصل سعر الجنيه السودانى أمام الجنيه المصرى إلى0514 ’2024-01-10

معلومات عن الجنيه السودانى

هو مختصر عملة السودان بالإنجليزية وهو العملة الرسمية للسودان (SDG)

SDG رمز عملة الجنيه السوداني

تعرف على قيمة العملات المعدنية للجنيه السودانى:

العملات المعدنية لعملة الجنيه السوداني: 1, 5, 10, 20, 50

قيمة العملات الورقية للجنيه السودانى

العملات الورقية لعملة الجنيه السوداني: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500

يذكر أنه فى أكتوبر الماضى شهد سعر صرف الجنيه السودانى انخفاضا تاريخى أمام الدولار بعد ما يقرب من 6 أشهر من اندلاع الحرب في السودان ، ليعادل نحو 1000 جنيه مقابل الدولار الواحد.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منتصف أبريل الماضي، تعرّض اقتصاد البلاد لصدمات موجعة جراء تدمير البني التحتية للصناعة وشلل كبير في حركة التجارة حسب ما نشرته وكالة الشرق الأوسط وقتها.