رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024 الترم الأول وكيفية تفسيرها

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالرقم القومي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات فور انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023 /2024.

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024 الترم الأول

وقالت وزارة التربية والتعليم إن موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول سوف يظهر في كل مديرية تعليمية على حدة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 سيتم إعلانها بنظام التقديرات وليس بالدرجات.

كيفية تفسير نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

وحول كيفية تفسير نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم ظهورها بنظام التقديرات، موضحة أنها ستظهر بالألوان حيث يشير كل لون إلى التقدير الذي حصل عليه الطالب، كالتالي:-

• يعني اللون الأزرق أن الطالب قد فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات، “من 85 درجة إلي 100 درجة.

• أما اللون الأخضر فيعني أن التلميذ قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، “أكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

• فيما يعني اللون الأصفر أن الطالب بحاجة لبعض الدعم، “أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

• بينما يعني حصول الطالب على تقدير اللون الأحمر أنه لم يتقن هذه المعارف والمهارات، “من 1 لأقل من 50 درجة.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة القاهرة، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه سيتم نشرها عبر بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات، فور الانتهاء من تجهيزيها واعتمادها.

ويمكن تسجيل الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا.

وبعد ذلك يتم اختيار نتائج المرحلة الابتدائية، ثم نتيجة الصف الرابع الابتدائي وتسجيل البيانات المطلوبة لاستخراج النتيجة.