الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علماء "قومي البحوث" يشرحون منهج العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

شاركت نخبة من علماء المركز القومي للبحوث في فعاليات الصالون العلمي"ابن الهيثم" بالمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بهدف تبسيط العلوم لمنهج الصف الرابع الابتدائي عن (التكيف والبقاء).

وقدمتا الدكتورة سهير محمد فتحي صيام، أستاذ دكتور ميكروبيولوجيا ومناعة بالمركز، والدكتورة سهر بدراوي عبد العزيز محمود باحث بقسم الأحياء المائية بالمركز، شرحا علميا مبسطا لمنهج العلوم لمجموعة من أطفال المدارس، وذلك بحديقة الفنون بمقر مركز ثقاقة الطفل بالهرم.

 صالون "ابن الهيثم" العلمي الشهري

وكان علماء وباحثو المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز، قد بدأوا في المشاركة في سلسلة من فعاليات صالون "ابن الهيثم" العلمي الشهري الذي ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل لغرس قيم العلم والتفكير العلمي في وعي الأطفال وتنمية المعارف والمهارات العلمية لديهم.

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يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك مع المركز القومي لثقافة الطفل، لنشر ثقافة البحث العلمي، ما يسهم في النهوض بمستقبل المجتمع، حيث يعد العلم هو الرافد الأساسي لبناء المجتمعات.

المركز القومي للبحوث الصالون العلمي ابن الهيثم تبسيط العلوم الرابع الأبتدائي

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