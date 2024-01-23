الشهاوى لـ"الشاهد": أهل الذكر والتصوف لا يريدون منصبًا أو مالًا ولا يتسارعون على السلطة

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن الإخوان انتشروا بسبب غياب أهل التصوف والمتمثلين في الموالد وأهل الذكر، الذين لا يريدون سوى وجه الله.

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن أهل الذكر والتصوف، لا يريدون منصبًا أو مالًا، ولا يتسارعون على السلطة، بل هم يحبون فقط، حيث إنهم يتقربون إلى الله بالحب لوجه الله، فبعضهم لديهم أموال ينفقونها على المريدين.

وتابع الشاعر أحمد الشهاوي أنه في قريتي كان يأتي أناس من جميع القرى المجاورة، ولا يكون معهم مال، مؤكدًا أنني كنت مواظبًا على حضور مثل هذه الموالد والطرق، وكنت من مريدي الطريقة الشاذلية، وأذهب إلى موالد القرى الأخرى، بالإضافة إلى النشأة الأزهرية.

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.