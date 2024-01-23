"اقتصادية القناة": نسعى لنكون أكثر تنافسية فى العالم

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن توقيع 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين اقتصادية قناة السويس والقطاع الخاص، هو تحرك داخلي من خلال استقطاب الشركات هم شركات عاملة داخل السوق المصري وتم التحدث مع 50 شركة واستقطاب الـ5 شركات والتي لديهم رغبة في التوسع في مصر.

وأشار وليد جمال الدين، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة دي إم سي، إلى أن هناك نوعين من الحوافز مباشرة وهي الضريبة المعروفة، والحوافز غير المباشرة وهي الدخول مع المستثمر بقيمة الأرض كحصة عينية في بعض المشاريع.

وأوضح "جمال الدين"، أن هذه الشركات التي تم التعاقد معهم منهم شركتان من تركيا و3 شركات مصرية يعملون في الملابس وصناعة الدواء وإعادة تدوير البلاستيك والأخشاب.

ونوه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يتم تقديم الحوافز للمستثمر لتكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكثر تنافسية مع المناطق الاقتصادية الأخرى.