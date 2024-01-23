الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير "التعاون الروسى": مشروع الضبعة يرسخ العلاقات المصرية الروسية

مشروعات الضبعة
مشروعات الضبعة

قال الدكتور وضاح الجندي، مدير مركز التعاون الروسي، إن تدشين الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة، هو تمهيد دخول مصر لعصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما أنه يرسخ التعاون بين روسيا ومصر.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أننا في هذا الافتتاح نشهد إعادة سبل التعاون مع دولة روسيا، حيث إن نشرات الأخبار في العديد من العالم، كانت مهتمة باللقاء الذي دار بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوه مدير مركز التعاون الروسي، بأن السياسة الروسية تختلف عن سياسة الاتحاد السوفيتي، حيث إنها تعتمد على الدبلوماسية، واحترام سيادة بلدان العالم.

وأشار "الجندي"، إلى أن هناك محاولات لتجميد هذا التعاون من بعض الدول، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية ستنعكس بشكل أكبر على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جميعها.

مركز التعاون الروسي العلاقات المصرية الروسية الضبعة مشروع الضبعة مساء دى ام سى الدكتور وضاح الجندي

مواد متعلقة

احتفالًا بعيد الشرطة الـ 72.. "الداخلية" تطلق مسرحية "هنا مصر"

لبنى عسل عن تأهل مصر لدور الـ 16: "عدينا بستر ربنا" (فيديو)

طارق فهمى: أكثر من 14 تحقيقًا رسميًا بخصوص عمليات تهريب من داخل كتائب الجيش الإسرائيلى

عمرو الديب: العلاقات المصرية الروسية تاريخية منذ القدم (فيديو)

منجى بدر: تدشين "الصبة الخرسانية" بمحطة الضبعة النووية من المشروعات المبهجة والناجحة

الفصائل الفلسطينية تدمر مركبتين إسرائيليتين بـ"كمين ألغام" وسط قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: مروحيات الاحتلال تُجلى عددًا من الجنود الجرحى فى خان يونس

القاهرة الإخبارية: رفض 50 مجندة إسرائيلية الخدمة العسكرية بوحدات الاستطلاع الحدودية

الأكثر قراءة

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

بعد تحذير "الصحة العالمية".. تاج الدين يكشف حقيقة ظهور وباء "إكس" العالمى

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار