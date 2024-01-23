مدير "التعاون الروسى": مشروع الضبعة يرسخ العلاقات المصرية الروسية

قال الدكتور وضاح الجندي، مدير مركز التعاون الروسي، إن تدشين الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة، هو تمهيد دخول مصر لعصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما أنه يرسخ التعاون بين روسيا ومصر.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أننا في هذا الافتتاح نشهد إعادة سبل التعاون مع دولة روسيا، حيث إن نشرات الأخبار في العديد من العالم، كانت مهتمة باللقاء الذي دار بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوه مدير مركز التعاون الروسي، بأن السياسة الروسية تختلف عن سياسة الاتحاد السوفيتي، حيث إنها تعتمد على الدبلوماسية، واحترام سيادة بلدان العالم.

وأشار "الجندي"، إلى أن هناك محاولات لتجميد هذا التعاون من بعض الدول، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية ستنعكس بشكل أكبر على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جميعها.