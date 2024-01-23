أسامة كمال عن مقتل 24 جنديا إسرائيليا: "صياحكم طرب"

علق الإعلامي أسامة كمال، على العمليات العسكرية والاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، معقبًا: “أمس كان يوما أسود على إسرائيل، والجيش الإسرائيلي دفع أكبر خسائر بشرية منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة”، موضحًا أن عدد القتلى من صفوف الجيش الإسرائيلي وصل خلال الـ24 ساعة الماضية لـ24 ضابطًا وجنديًا.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن إسرائيل دفعت أمس أكبر خسارة بشرية منذ بدء الحرب، إذ أنه تم قتل 21 ضابطا وجنديا في مخيم المغازي، معقبًا: "انقلب السحر على الساحر وانفجرت المباني في الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "اليوم وأمس كان مليئا بالصياح الإسرائيلي، صياحهم طربني.. كان يوم صعب على إسرائيل"، موضحًا أن الرئيس الإسرائيلي تحدث أن هذا الصياح صعب عليه تحمله، بينما تحدث وزير الطاقة عن أن هذا ثمن باهظ، وقال وزير المالية إن دماء الجنود الإسرائيلي لن تذهب هدرًا.