"الشهاوى" لـ"الشاهد": صلاح عبد الصبور لديه قصائد فى التصوف

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن صلاح عبد الصبور، والذي يعتبر من أعلام الشعر العربي، قد مهد لكتابات "النفري"، والذي يعتبر من مؤسسي التصوف في العالم الإسلامي.

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن صلاح عبد الصبور، لديه قصائد في التصوف قبل "أدونيس"، الشاعر والمفكر، والذي يقال عنه أنه من اكتشف كتابات التصوف.

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.