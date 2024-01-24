الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشهاوى" لـ"الشاهد": الإعلام قدَّم أن "أدونيس" اكتشف "النفرى"

الشاعر أحمد الشهاوي
الشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن هناك خطئًا كبيرًا، وهو أن الإعلام قدَّم أن أدونيس هو الذي اكتشف "النفري" وهذا غير صحيح بالمرة.

وأكد "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أرث أربري، المستعرب وكان مستشرقًا غربيًا في الجامعة المصرية، طلب منه أستاذه في بريطانيا أن يشتغل ويبحث عن "النفري" والذي يعتبر من أعلام التصوف الإسلامي.

وأضاف "الشهاوي"، أن المستشرق أربري، وجد كتب "النفري"، ونشرها بالعربية وترجمها باللغة الإنجليزية، ولذلك فالنفري، لم يؤثر فقط في العالم العربي بل والمشهد العالمي.

ونوه "الشهاوي"، أن أربري، نشر كتبه في مصر عام 1935، أما "أدونيس" وهو شاعر وناقد ومفكر، عثر على الطبعة المصرية لكتب "النفري" في الجامعة الأمريكية بلبنان عام 1965.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشهاوي الشاهد النفري الاعلام اكسترا نيوز أدونيس الدكتور محمد الباز

مواد متعلقة

أحمد الشهاوى لـ"الشاهد": التطرف ازداد مع إلغاء الموالد

الشهاوى لـ"الشاهد": أهل الذكر والتصوف لا يريدون منصبًا أو مالًا ولا يتسارعون على السلطة

الشهاوى لـ"الشاهد": لا أظن أن قرية مصرية لا يوجد بها مقام أو مولد

"اقتصادية القناة": نسعى لنكون أكثر تنافسية فى العالم

أسامة كمال عن مقتل 24 جنديا إسرائيليا: "صياحكم طرب"

باحث فلسطينى: إعلان نتنياهو مقتل 24 جنديا من جيشه غرضه الانتقام أكثر من الشعب

نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق يكشف موعد تشغيل وحدات الضبعة النووية

مدير "التعاون الروسى": مشروع الضبعة يرسخ العلاقات المصرية الروسية

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

عاجل.. كتائب القسام تنشر مقطعا لعملية مخيم المغازى ومقتل 21 عسكريًا إسرائيليًا

عاجل.. استهداف مواقع الصواريخ.. تفاصيل جديدة بشأن الغارات الأمريكية فى العراق

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار