"الشهاوى" لـ"الشاهد": محمد بن عبد الجبار النفرى من أعلام التصوف الإسلامى

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن محمد بن عبد الجبار والمعروف باسم "النفري" هو من أعلام التصوف الإسلامي، عاش في عصر الدولة العباسية، وكان من مشايخ الصوفية، وارتحل وتنقل بين العراق ومصر.

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من أشهر كتابات النفري هو"المواقف والمخاطبات"، ومن فرط تواضعه لم يكتب ما كان يقول، إنما كان يؤلف كتابه شفهيًا لمريديه، ويكتفى بذلك.

وأشار الشاعر أحمد الشهاوي، أن "النفري" عاد إلى العراق ومات في مصر، ولكن لم يعثر عن قبره، كما أنه لقب بـ"الإسكندري"، حيث أنه كتب كتابًا غير مشهور عنوانه "موقف المواقف"، ولا يقل أهمية عن كتابه "المواقف والمخطابات".

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.