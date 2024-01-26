المرصد الأورومتوسطى: قرار محكمة العدل الأمل الأخير للشعب الفلسطينى

قال رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن محكمة العدل هي الأمل الأخير للشعب الفلسطيني، حيث إن العيون اليوم تتجه لقرار المحكمة والذي لا يوصف سوى بالتاريخي.

ونوه "عبده" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار المحكمة لصالح الشعب الفلسطيني والذي يتمثل في وقف العدوان وإدخال المساعدات دون شرط، سيكون نصرة لمنظومة العدل في العالم أجمع.

إسرائيل لديها القدرة على وقف العدوان على قطاع غزة

أشار رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تمتلك القدرة على شن العدوان، ولكن ما يحدث في غزة هو جنون، بسبب الغطاء الأوروبي والأمريكي لها.

وأضاف "عبده"، أذا لم تمتثل إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية، فعليها أن تتحمل غضب شعوب العالم أجمع، مشيرًا أن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه العديد من جرائم الحرب.

وأردف، أن منذ اليوم الأول لعدوان إسرائيل على قطاع غزة، ونحن نرصد تقارير بشكل يومي بشأن القتل الجماعي للشعب الفلسطيني، والمقابر الجماعية التي انتهكت من قبل الكيان المحتل.

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الكلفة البشرية الأعلى في تاريخ الحروب يدفعها سكان قطاع غزة، وهذا تم تقديمه لمحكمة العدل الدولية بالأرقام.