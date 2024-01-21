جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 405 ضابط وجندي بجروح خطرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 405 ضباط وجنود بجروح خطيرة و692 بجروح متوسطة و1562 وصفت إصابتهم بالطفيفة منذ 7 أكتوبر، وذلك مع دخول حربه على قطاع غزة شهرها الرابع.

ارتفاع خسائر جيش الاحتلال في الـ107 من العدوان على غزة

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل جندي خلال القتال في جنوب قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع، ليرتفع عدد الجنود القتلى في الهجوم البري على قطاع غزة إلى 195 قتيل من الجيش، مع دخول الحرب الإسرائيلية ضد القطاع يومها 107، وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

الجندي القتيل هو الرقيب (احتياط) أوريل أفيعاد سيلبرمان، 23 عامًا، من الكتيبة 7421 في لواء كرياتي، من نحاليم، فيما قال الجيش إن ضابطا آخر وجنديا من نفس الكتيبة أصيبا بجروح خطيرة في نفس المعركة.

وفي جنوب غزة أيضًا، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد إنه في عملية مشتركة بين سلاح الجو الإسرائيلي وقناصة من لواء الكوماندوز، قُتل العديد من عناصر حركة حماس.

وزعم جيش الاحتلال أن اللواء 401 مدرع اشتبك مع عناصر حماس في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة مما أسفر عن استشهاد حوالي 15 شخصا من حماس، كما داهم مبنى تستخدمه الحركة، حيث عثر الجنود على أسلحة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، مقطع فيديو يظهر داخل نفق في خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث قال إن حماس كانت كانت تحتجز إسرائيليين في هذا النفق.

وقال جيش الاحتلال إن النفق، الذي يضم مساحة مركزية بالإضافة إلى خمس زنازين ذات قضبان، يبلغ طوله حوالي 830 مترًا، وتم حفره على عمق 20 مترًا تحت الأرض، مشيرا إلى أن مدخل النفق كان داخل منزل أحد مقاتلي حماس.