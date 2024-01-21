الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 405 ضابط وجندي بجروح خطرة

قتلى جيش الاحتلال
قتلى جيش الاحتلال

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 405 ضباط وجنود بجروح خطيرة و692 بجروح متوسطة و1562 وصفت إصابتهم بالطفيفة منذ 7 أكتوبر، وذلك مع دخول حربه على قطاع غزة شهرها الرابع.

txt

القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تحلّق فى كل أجواء قطاع غزة

ارتفاع خسائر جيش الاحتلال في الـ107 من العدوان على غزة

وأكد جيش  الاحتلال الإسرائيلي اليوم  مقتل جندي خلال القتال في جنوب قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع، ليرتفع عدد الجنود القتلى في الهجوم البري على قطاع غزة إلى 195 قتيل من الجيش، مع دخول الحرب الإسرائيلية ضد القطاع يومها 107، وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 الجندي القتيل هو الرقيب  (احتياط) أوريل أفيعاد سيلبرمان، 23 عامًا، من الكتيبة 7421 في لواء كرياتي، من نحاليم، فيما قال الجيش إن ضابطا آخر وجنديا من نفس الكتيبة أصيبا بجروح خطيرة في نفس المعركة.

وفي جنوب غزة أيضًا، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد إنه في عملية مشتركة بين سلاح الجو الإسرائيلي وقناصة من لواء الكوماندوز، قُتل العديد من عناصر حركة حماس.

وزعم جيش الاحتلال أن اللواء 401 مدرع اشتبك مع عناصر حماس في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة مما أسفر عن استشهاد حوالي 15 شخصا من حماس، كما داهم مبنى تستخدمه الحركة، حيث عثر الجنود على أسلحة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت،  مقطع فيديو يظهر داخل نفق في خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث قال إن  حماس كانت كانت تحتجز إسرائيليين في هذا النفق.

وقال جيش الاحتلال إن النفق، الذي يضم مساحة مركزية بالإضافة إلى خمس زنازين ذات قضبان، يبلغ طوله حوالي 830 مترًا، وتم حفره على عمق 20 مترًا تحت الأرض، مشيرا إلى أن مدخل النفق كان داخل منزل أحد مقاتلي حماس.

txt

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة

الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة حماس إسرائيل أوريل أفيعاد سيلبرمان

مواد متعلقة

ترامب أم هيلى.. من ينتصر فى سباق الحزب الجمهورى فى نيو هامبشاير؟

بسبب العدوان الإسرائيلي.. كيف تحولت الولادة إلى كابوس في غزة يهدد الفلسطينيات؟

فاينانشال تايمز: ترامب يلجأ للإهانة وانتقاد منافسيه للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وزير الخارجية الروسي: الغرب قصف ليبيا وحولوها إلى أراض مدمرة

المنظمة الدولية للهجرة: السودان يشهد أكبر موجة نزوح فى العالم

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

وزير دفاع الاحتلال: تركيا تتصرف بنكران للجميل تجاه إسرائيل

يوآف جالانت: حماس لم تنجح فى إضعاف معنويات الإسرائيليين

الأكثر قراءة

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ابنها قتلها بشوكة طعام في ظهرها.. اللحظات الأخيرة في حياة "سيدة المنيل"

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 405 ضابط وجندي بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة