فاينانشال تايمز: ترامب يلجأ للإهانة وانتقاد منافسيه للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتمد بشكل كبير على ترسانة من الإهانات والانتقادات لمهاجمة المنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري ضمن سباق الفوز ببطاقة التأهل عن الحزب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وقالت "فاينانشال تايمز" إن الرئيس السابق دونالد ترامب يسعى إلى الفوز في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير الأسبوع المقبل.

وأطلق دونالد ترامب العنان لوابل من التشهير ضد نيكي هيلي المرشحة الجمهورية في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بينما يحاول قمع أي معارضة جمهورية متبقية لترشحه نحو البيت الأبيض وتحقيق نصر حاسم في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير الأسبوع المقبل.

وكثف ترامب وحلفاؤه هجماتهم الشخصية ضد نيكي هيلي سفيره السابق لدى الأمم المتحدة في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى مهاجمة المسئولين الجمهوريين الذين يدعمون منافسيه وتهديد الاستراتيجيين الحزبيين الذين يعملون لصالح خصومه.

وفاز دونالد ترامب بسهولة في الجولة الأولى لسباق الترشيح الجمهوري في ولاية أيوا الأسبوع الماضي، فيما وصل الآن إلى نيو هامبشاير بهدف تعزيز ترشيحه لتحدي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في نوفمبر المقبل.

ترامب يتفوق على نيكي هيلي في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

ووفقًا لمتوسط استطلاعات الرأي التي أجراها موقع " Fivehirtyeight.com"، فإن ترامب يتقدم على هيلي في ولاية نيو هامبشير بنسبة 48.9% مقابل 34.2% قبل التصويت يوم الثلاثاء.

وأمس السبت، قبل تجمع حاشد في مانشستر، في نيو هامبشاير، وصف ترامب هيلي بـ"عقل العصفور" - بعد أن شككت في أهليته العقلية لتولي منصب الرئيس الأمريكي - كما اتهم حاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابق روس دي سانتس بالتساهل الشديد بشأن الهجرة.

وتسعى هيلي إلى تحقيق أداء أقوى في نيو هامبشاير بعد حصولها على المركز الثالث المخيب للآمال في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، مراهنة على أن الجمهوريين الأكثر اعتدالًا والناخبين المستقلين في ولاية نيو هامبشاير سيرفضون ترامب.

ترامب يسخر من نيكي هيلي

وفي وقت سابق من الأسبوع، نشر الرئيس السابق مونتاجًا لوجه هيلي تحت شعر هيلاري كلينتون، مقارنًا منافسه الجمهوري بالمرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة التي هزمها في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وقد أشار ترامب أيضًا إلى هيلي، وهي ابنة مهاجرين هنود، باسم "نيمرا" وفي وقت سابق من الشهر أعاد نشر مقال يزعم أن هيلي غير مؤهلة لمنصب الرئيس.

من جانبها ردت هيلي على هجوم ترامب مؤكدة أنه يهاجم منافسيه عندما يشعر بعدم الأمان، داعية لإجراء اختبارات الكفاءة العقلية لرؤساء الولايات المتحدة، مضيفة "هل سننتخب شخصين يبلغان من العمر 80 عامًا لمنصب الرئيس؟ فنحن بحاجة إلى أشخاص في قمة حيويتهم"، وذلك في إشارة إلى ترامب وبايدن.