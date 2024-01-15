الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

عملية رعنانا في تل
عملية رعنانا في تل أبيب

أكدت مصادر عبرية، اليوم الإثنين، مقتل إسرائيلية متأثرة بإصابتها في عملية بمدينة رعنانا قرب تل أبيب، فيما أصيب 19 آخرون في عملية مزدوجة دهس وطعن نفذها أحد أبناء مدينة الخليل.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن المشتبه به الذي نفذ الهجوم  في رعنانا هو فلسطيني من مدينة الخليل بالضفة الغربية وتم اعتقاله، وذلك وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل".

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إعلام إسرائيلي: منفذ عملية "رعنانا" شخص واحد نفذ عملية طعن وبدأ عملية دهـس

تفاصيل العملية المزدوجة فى رعنانا بتل أبيب

وأوضحت شرطة الاحتلال، في بيان لها، أن المنفذ استخدم ثلاث سيارات خلال هجوم الدهس المشتبه به، وتوجد من بين المصابين حالات حرجة نتيجة تعرضهم للدهس، فيما تعرض شخص واحد على الأقل للطعن. 

The scene of a suspected ramming attack in Ra'anana، on January 15، 2024. (JACK GUEZ / AFP)

وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن الضباط يواصلون تفتيش المنطقة بحثًا عن تهديدات إضافية محتملة بعد عملية رعنانا.

وكشفت الشرطة الإسرائيلية عن انتشار قوات خاصة في رعنانا قرب تل أبيب لمحاولة فهم حجم الهجوم المزدوج.
فيما ذكرت القناة “12” العبرية أن هجوم الدهس والطعن في رعنانا نفذه مهاجم وحيد هاجم أشخاصًا في مواقع متعددة، مشيرة إلى أنه، بحسب التقارير، فإن المشتبه به طعن سائقًا قبل أن يأخذ سيارته ويدهس ثلاثة أشخاص آخرين بها.

Israeli emergency and security personnel stand next to a damaged car following a suspected ramming attack in the central town of Ra'anana، on January 15، 2024. (JACK GUEZ / AFP)

وأوضحت القناة أنه بعد ذلك ترك السيارة الأولى، وأخذ سيارة ثانية واستمر في القيادة في شارع الأحوزة ودهس مجموعة أخرى من الإسرائيليين.

من جهته قال رئيس بلدية رعنانا، حاييم برويد، لإذاعة “كان” إنه لم يتم التأكد بعد من وجود صلة بين مشاهد الطعن والدهس.

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كما طلب رئيس بلدية رعنانا من السكان عدم الخروج إلى الشوارع بعد حادثتي الدهس والطعن، كذلك كشفت صحيفة معاريف العبرية أن الشرطة لم تؤكد حتى الآن دوافع هجوم رعنانا قرب تل أبيب.

وأكدت "معاريف" الإسرائيلية أن مروحيات شاركت مع الشرطة في عملية تعقب منفذي هجوم رعنانا قرب تل أبيب.

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"القاهرة الإخبارية": إصابة مستوطنين بجروح فى عملية طعن جنوب القدس

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