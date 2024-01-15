الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير دفاع الاحتلال: تركيا تتصرف بنكران للجميل تجاه إسرائيل

لاعب كرة القدم الإسرائيلي
لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساقيف جيهزكيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي  يوآف جالانت: إن اعتقال  تركيا لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل بأنه شائن، وينطوي على نفاق.

وأوضح  وزير الدفاع الإسرائيلي، على منصة إكس، إن تركيا تتصرف بنكران للجميل تجاه إسرائيل التي كانت أول من ساعدها بعد زلزال 2022. 

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي: تركيا تعمل في الواقع كذراع تنفيذية لحماس.

المحتجزون لدى حركة حماس

وفي وقت سابق قالت السلطات التركية إنها اعتقلت الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل، لاعب نادي أنطاليا سبور لكرة القدم، لاستجوابه بعد أن أبدى تضامنه خلال مباراة في الدوري الممتاز، مع المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

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وزير العدل التركى يلماز طنتش

قال وزير العدل التركي يلماز طنتش في وقت متأخر من أمس الأحد إن اللاعب الإسرائيلي الدولي قيد التحقيق بشأن تهم محتملة بالتحريض العلني للجمهور على الكراهية والعداء.

وأكد طنتش في بيان نشر على موقع إكس أن جيهزكيل شارك في لفتة قبيحة لدعم المذبحة الإسرائيلية في غزة.

هدف التعادل أمام طرابزون سبور

بعد تسجيله هدف التعادل أمام طرابزون سبور خلال مباراة على أرضه، عرض اللاعب الإسرائيلي البالغ من العمر 28 عاما ضمادة حول معصمه عليها نقش بمناسبة مرور 100 يوم منذ اختطاف الرهائن في 7 أكتوبر.

من جانبه، دان الاتحاد التركي لكرة القدم ما قال إنها لفتة "أزعجت ضمير" الجمهور التركي.

وأثار اعتقال جيحيزكيل غضبا في إسرائيل، إذ كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت على موقع إكس عار عليك أيتها الحكومة التركية.

وزارة الخارجية الإسرائيلية

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الإثنين إن تركيا أفرجت عن اللاعب الإسرائيلي وإنه سيعود إلى إسرائيل اليوم.

واعتقلت تركيا لاعب كرة قدم إسرائيليا بتهمة "التحريض العلني على الكراهية" بعد أن وضع على معصمه رسالة تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى التركي حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كرة القدم الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل إسرائيل تركيا حركة حماس

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