CNBC: "عودة ترامب" فى صدارة مناقشات المنتدى الاقتصادى بدافوس

قالت شبكة CNN الأمريكية إنه على الرغم من مشاكله القانونية يظل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعودته المحتملة كرئيس للبلاد في صدارة المناقشات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وفي حديثه لـCNBC، قال تيم آدامز، رئيس معهد التمويل الدولي "كل سؤال تلقيته أثناء سيري ذهابًا وإيابًا في منتزه [دافوس] اليوم هو: "هل سيعود؟"، لذا أعتقد أن هناك كثيرًا من الاهتمام بهذا السؤال وماذا يعني ذلك ومن سيكون في المناصب الرئيسية".

جاء ذلك في الوقت الذي دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعة المحكمة قبل الساعة العاشرة صباحًا بقليل في محاكمة التشهير الثانية التي أقامها إي جان كارول ضده.

وفي اليوم الثاني من المحاكمة من المتوقع أن تدلي كارول بشهادتها حول كيف أدى إنكار ترامب لادعاءاتها بالاغتصاب إلى تدمير سمعتها وأدى إلى تهديداتها، كما أنه من المتوقع أن تدلي كارول بشهادتها.

وبحسب الشبكة الأمريكية إذا بقي ترامب لحضور شهادة كارول، فستكون هذه هي المرة الأولى التي ستواجهه فيها في محكمة علنية أشخاص يحملون لافتات خارج محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك خلال محاكمة التشهير الثانية ضد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024 دونالد ترامب.

وتزعم كاتبة العمود السابقة في المجلة إي جان كارول أن ترامب اعتدى عليها جنسيًا في 1995.

الولايات المتحدة لم تكن دولة عنصرية

في السياق، ردد رون ديسانتيس تصريحات نيكي هالي بأن الولايات المتحدة "لم تكن قط دولة عنصرية"، قائلًا في قاعة المدينة يوم الثلاثاء، "الولايات المتحدة ليست دولة عنصرية".

أضاف DeSantis، الذي يشارك في حرب موصوفة ذاتيًا على "اليقظة" تشمل مجتمعات LGBTQ+ والتعليم والعرق: "لقد تغلبنا على أشياء في تاريخنا".

واستشهد الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا أيضًا بمحاولاته حظر برامج التنوع والمساواة والشمول في ولايته:"إنهم يقولون إنه تنوع ومساواة وشمول، لكنه في الحقيقة أمر أيديولوجي للغاية، وهم يحاولون فرض أجندة، حيث فكروا بالطريقة التي تمارس بها فعليًا، فهي تمثل التمييز والإقصاء والتلقين، وهذا خطأ.