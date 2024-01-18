وزير الخارجية الروسي: الغرب قصف ليبيا وحولوها إلى أراض مدمرة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة وحلفاءها من بريطانيا وغيرها قد انتهكوا جميع القوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.

الغرب قصف ليبيا وحولوها إلى أراض مدمرة

واوضح وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أن الغرب قصف ليبيا وحولوها إلى أراض مدمرة، الأمر الذي أدى إلى توجه عدد هائل من اللاجئين إلى أوروبا، قائلًا إن أي تصريحات صادرة عن واشنطن الآن لا أساس لها من الشرعية.

منتدى دافوس الاقتصادي

وأشار لافروف إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرح منذ أيام في منتدى دافوس الاقتصادي، بأن جميع بلدان الشرق الأوسط ترغب في وجود الولايات المتحدة وأن تلعب الولايات المتحدة دورا المنطقة، وذلك بحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم"

وتابع وزير الخارجية الروسي: بلينكن قال أيضا أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على لعب دور الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونعرف عن هذه الاتصالات شبه السرية مع بعض الدول العربية، إلا أن هذه الاتصالات لا تعني إطلاق حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

فرض خطط على الفلسطينيين

ونوه أن فرض خطط على الفلسطينيين في أروقة مكاتب الإدارة الأمريكية لن يكتب له النجاح، مؤكدًا أن الحل من خلال الرباعية الدولية ومن خلال ممثلين عن الجامعة العربية، إلا أن الأمريكيين والأوروبيين كانوا يعطلون عمل هذه اللجنة.

وشدد على أهمية الاعتماد على العمل المشترك وعدم احتكار جهود الوساطة، مضيفًا: الاثنين القادم سنشارك في جلسة مجلس الأمن الدولي، وسنطرح مقترحاتنا بشأن استئناف العمل الجماعي بعيدا عن أي محاولات لاحتكار جهود التسوية بشكل منفرد.

وكان 4 أشخاص لقوا حتفهم، أمس الأربعاء، في عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الشهداء لقوا حتفهم في هجوم بطائرة مسيرة.

ووفقا لوزارة الصحة في رام الله، فإن ما يزيد على 340 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.