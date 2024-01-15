"مهنى 2030".. التفاصيل الكاملة للمشروع وأهدافه لتأهيل الشباب

استعرضت وزارة العمل الأهداف السبعة لمشروع مهني 2030 الذي تم إطلاقه اليوم تحت رعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مشروع مهني 2030

وتلخصت أهداف مشروع مهني 2030، في:

"1"- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد: ٠٠٠٠٠135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

"2"- الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية.

"3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

"4"- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

"5"- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد– أكاديمية – مركز تدريب ".

تأهيل 27 ألف متدرب

وسادسًا، يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عدد لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابعًا للقطاع الخاص.."7" - اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.. وخلال استعراض الأهداف، جرى التأكيد على دور "اللجنة التوجيهية للمشروع" والتي تشكلت برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني" وتختص بمراجعة أعمال المشروع ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية والبرامج التدريبية والمهارات اللازمة لكل مهنة والاختبارات اللازمة لقياسها.