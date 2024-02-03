ألمانيا: تصادم جديد بين حزب البديل والاستخبارات

حذر رئيس فرع ولاية تورينجن بوكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، ستيفان كرامر، من التقليل من خطورة الشعارات اليمينية المتطرفة والتصريحات المعادية للسامية التي يطلقها سياسيون من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وقال "كرامر" في تصريحات نشرت اليوم السبت: يجب أن ننحي خجلنا الكاذب جانبا بشكل نهائي لنأخذ على محمل الجد ما يكتبه أو يقوله المتطرفون والمستبدون المكشوفون بحسب ما ذكرت صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه"

وأشار: لقد أثبت التاريخ عدة مرات أنهم يعنون ما يقولون ويكتبون، وأنهم يتصرفون وفقا لذلك عندما تسنح لهم الفرصة.

وقال إنه على الرغم من ذلك فإن إجراءات حظر الحزب يجب أن تكون "الملاذ الأخير" فقط.

وأضاف كرامر يجب أن يكون الحظر هو الملاذ الأخير، ويجب أن يكون الديمقراطيون قد سلكوا كل الطرق الأخرى أولا.. هذا هو المسار الذي نسلكه حاليا كمواطنين" في إشارة إلى المظاهرات الكبيرة ضد التطرف اليميني في ألمانيا.

رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية

وفي وقت سابق قال حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إنه يشعر بأن التصريحات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة توماس هالدينوانج، رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، تضعه في مأزق سياسي.

وقدم الحزب من خلال محاميه شكوى إلى وزارة الداخلية ضد هالدينوانج.

بالإضافة إلى ذلك، أرسل حزب البديل من أجل ألمانيا رسالة تحذير إلى هالدنوانج ورسالة إشعار رسمية أخرى إلى محام من الوكالة، المعروفة رسميا باسم المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية.

ولم ترغب وزارة الداخلية الألمانية في التعليق على الشكوى عندما سئلت.

استلام رسالة تحذير من حزب البديل

وأكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي لحماية الدستور استلام رسالة تحذير من حزب البديل من أجل ألمانيا، لكنها لم توضح محتواها.

يشار إلى أن الوكالة مكلفة بمراقبة وتحليل الأنشطة المناهضة للدستور من قبل المتطرفين اليمينيين واليساريين في ألمانيا ومنع أنشطة التجسس من قبل دول أخرى.

وقال رئيسا حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل وتينو شروبالا، إنهما ينظران إلى أن هالدنوانج أصدر توصية انتخابية ضد حزب البديل من أجل ألمانيا.