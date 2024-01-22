الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة خارجية ألمانيا تدعو إسرائيل لحماية المدنيين فى غزة

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الإثنين  إسرائيل إلى ضرورة أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في  قطاع غزة، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأفادت بيربوك، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي تعقد اليوم في بروكسل، بأن الاجتماع سيركز على تطورات الأوضاع في غزة ومناقشة عملية بحرية مشتركة لحماية الشحن المدني وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية فلسطين رياض المالكي، ومصر سامح شكري، والسعودية فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالإضافة إلى وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين.

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وزارة الخارجية الفلسطينية

وفي وقت سابق رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالحراك السياسي الدولي لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وقالت الخارجية في بيان لها: نرحب مجددا بالجهود والمواقف الإقليمية والدولية التي تؤكد الضرورات الاستراتيجية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وحذرت من تجاهل الحاجة الملحة والأولوية الأولى لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الحرب ووقف مجازرها ضد المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية قبل كل شيء، حسب وكالة الأناضول.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل ترتكب مجازر جماعية كبرى في مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

وتابعت: اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة (بنيامين) نتنياهو يدير ظهره للحراك الدولي السياسي الملحوظ، والذي يتركز على أهمية تجسيد دولة للشعب الفلسطيني على الأرض ويواصل حرب الإبادة الجماعية وارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي ضد شعبنا.

ولفتت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تدير حملات تضليل ممنهجة موجهة للخارج الدولي يلبس خلالها رداء الضحية، لقطع الطريق على أي جهود دولية وأمريكية وأوروبية مبذولة لحل السبب الحقيقي للصراع الذي يتمثل في وجود الاحتلال.

وجاء بيان الخارجية مع وصول وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع وزراء خارجية ومصر وفلسطين والأردن والسعودية وإسرائيل، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد لهذا العام، مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إرساء مبدأ «حل الدولتين في الشرق الأوسط»، خلال الأشهر المقبلة.

ومن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أيضا، تحضيرات الاتحاد الأوروبي لـ«فرض عقوبات على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين يلجأون إلى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة».

ويتزامن هذا الاجتماع مع اليوم الـ108 للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المساعدات الإنسانية القطاع الاتحاد الأوروبي

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