السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سيناريوهات التصعيد ضد الحوثيين بعد وضع واشنطن الجماعة على قوائم الإرهاب (خاص)

الحوثيين
الحوثيين

قال الأكاديمي اليمني فارس البيل، إن واشنطن لجأت لتصنيف جماعة الحوثي على قوائم الإرهاب لأنها  تجاوزت الإطار المرسوم لها، كما أن هذا التصنيف دليل على تخبط  الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن من أول يوم كان أول قراراتها إزاحة الحوثي من قوائم الإرهاب التي صنفها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح البيل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة بايدن تعاطت من الملف اليمني بطريقة لم تكن تريد أن يكون هناك حلول حقيقة في السلام في اليمن لأن الإدارة الأمريكية حارسة على بقاء الحوثي وكثير من الدول الغربية للاسف لذلك عرقوا تحرير محافظة الحديدة وكانت قوات الجيش اليمني التابعة للشرعية على وشك التحرير ورفض المجتمع الدولي تحرير الحديدة من قبل.

وتابع “الحديدة أصبحت الآن منصة لتهديد التجارة العالمية للكل فلو حررت الحديدة من قبل ما كان العالم مضطرا لكل هذا المغامرة نحن ننجني سياسات الدول الغربية للتعاطي مع الحوثي واذرع إيران في المنطقة”.

وأوضح البيل أن الإدارة الأمريكية الآن ندمت على قرارها ورغم ذلك تتعامل مع جماعة الحوثي بنوع من “التحفظ” ومعناها لا تريد أن تواجهها مباشرة ولا تريد أن تصنف التصنيف الكامل والشامل لها على قوائم الارهاب وانما تصنيف مخفف هذا على الأقل وأيضا هو تصينف ناعم حيث تريد أن تترك الباب مفتوح للحوثي وتتراجع عن تصنيفها لأن الإدارة الأمريكية لا تريد الآن أن يشتعل الصراع في المنطقة.

وأكد المحلل السياسي اليمني أن  الضربات الأمريكية البريطانية التي وجهت ضد مناطق الحوثي بعضها ضربات ليست جدية ولم تمس مقدرات وإمكانيات الحوثي بشكل مباشر. 

txt

خبراء لـ"الدستور": استمرار هجمات الحوثي يزيد انتقام إسرائيل من المدنيين بغزة

فارس البيل: تصنف الحوثيين على قوائم الإرهاب لا يشغل المنطقة

وأوضح البيل "أعتقد أن تصنف الحوثيين لا يشغل الأوضاع في المنطقة إلا إذا انزلقت إيران في الصراع المباشر، فنحن الآن في مرحلة المناورة من الطرفين من إيران وازرعها والغرب في المقابل فعل وردات فعل منساوية.

وتابع “لا أتوقع  ان الحوثي ستصعد أكثر الي درجة المواجهة لأن إيران لا تريد أن تخسر الحوثي حتي لا تتعرض الجماعة الي ضربة قوية ويستطيع الغرب فعل ذلك لكنه لا يريد ضربها خصوصًا مع قيام إيران بدفع الحوثي الي مرحلة التسوية مع المملكة العربية السعودية ومع الشرعية اليمينة لانها ليست تسوية جادة بمعني أنها ترواغ بين الصراع والتفاوض”. 

txt

تظاهرات حاشدة فى صعدة اليمنية نصرة لغزة ورفضًًا للقصف الأمريكى على اليمن

سيناريوهات التصعيد في المنطقة بعد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية

وأكد الأكاديمي اليمني، اعتقد أنه إذا استمر الحال فإننا سنشهد سيناريوهات عدة لها أخطرها اشتعال الصراع أكثر فأكثر وتقرر إيران وقتها أن ترفع من مستوى المواجهة وتحرك اذراعها وتجعل الحوثي يستهدف البوارج الأمريكية مباشرة والمصالح الأمريكية في المنطقة عندها ستكون ردة الفعل الأمريكية قوية  وعنيفة وبالتالي ستشعل المنطقة لأن إيران أيضًا سترد في مناطق تواجدها ومناطق حيوية بالنسبة لمصالح الغرب هذا السيناريو الأول.

 أما السيناريو الثاني بحسب البيل أن تظل الأوضاع في هذا الإطار لا هو صراع مباشر ولا يخفض وهذا السيناريو الأقرب حيث ستستمر أمريكا في ضمان عدم توسع دائرة الصراع فهي مقبلة أيضًا على انتخابات رئاسية وبالتالي لا تريد أن تذهب بشكل إلي مرحلة صراع كامل حتي لا  تتوسع الجبهات وأن تضمن ايضا ابتزاز الغرب.

فيما قال البيل إن سيناريوهات التصعيد تشمل ايضا السيناريو الثالث وهو أن تحدث تسويات ينخفض فيها حدة الصراع تماما وهذا مستبعد حاليا في ظل التراكمات الموجودة الآن.

txt

تصعيد الحوثى فى البحر الأحمر.. ما التداعيات على المنطقة؟

جماعة الحوثي قوائم الإرهاب فارس البيل الحوثي واشنطن بايدن

مواد متعلقة

خبراء: القصف المتبادل بين إيران وباكستان مرتبط بصراعات المنطقة وغير مرشح للتصعيد

سياسي إيراني لـ"الدستور": التصعيد بين باكستان وإيران لن يتحول لصراع حاد

كاتب باكستاني لـ"الدستور": التصعيد بين إسلام أباد وطهران مرتبط بتطورات المنطقة

مصادر دبلوماسية: رئيس الصومال يزور القاهرة السبت المقبل

الخارجية الصومالية: لا مجال للوساطة ما لم تسحب إثيوبيا مذكرة التفاهم مع صوماليا لاند

وزيرة الداخلية الألمانية تدافع عن مشروع اليمين المتطرف لترحيل المهاجرين

سلطنة عمان تنظم منتدى صحار للاستثمار بحضور دولي كبير

رسائل وزير الدفاع البريطانى: عهد السلام العالمى انتهى والعالم سيشهد المزيد من الصراعات

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 أشخاص فى استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا بدمشق

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»