مصادر دبلوماسية: رئيس الصومال يزور القاهرة السبت المقبل

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، إن رئيس الصومال حسين شيخ محمود، سيزور القاهرة، السبت المقبل، والخلاف مع إثيوبيا على قمة الأجندة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا

سبق وأكد السفير إلياس شيخ عمر أبوبكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية عبر "فيديو كونفرانس" لبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الواقع شمال غرب الصومال، مشددًا على أنها جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الاجتماع سيناقش بلورة موقف عربي موحد تجاه انتهاك إثيوبيا السيادة الصومالية على أراضيها.

مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية

وثمن مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية، جهود جامعة الدول العربية لعقد الاجتماع الوزاري الطارئ لدعم الصومال والتضامن معه في أزمته الراهنة، مشيدًا بمواقف كل الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة التي دعمت الصومال وأعلنت مساندتها له في مواجهة إثيوبيا.

إعلان الرفض الكامل لإبرام مذكرة التفاهم الإثيوبي

ودعا مندوب الصومال بالجامعة العربية، الدول العربية، لإصدار قرار قوي يتضمن إعلان الرفض الكامل لإبرام مذكرة التفاهم الإثيوبي واعتبارها باطلة والتأكيد على التضامن مع الصومال في كل ما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذا التدخل الإثيوبي السافر في شئونه الداخلية وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتأكيد على الموقف العربي الرافض هذه التدخلات الإثيوبية في الشئون الداخلية للصومال.

وشدد مندوب الصومال بالجامعة العربية، على أن الصومال لن يتنازل عن شبر واحد من أراضيه، وسيقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التدخل الإثيوبي الذي يمثل انتهاكًا لسيادة الصومال ووحدته ويتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية.