سياسي إيراني لـ"الدستور": التصعيد بين باكستان وإيران لن يتحول لصراع حاد

قال السياسي والإعلامي الإيراني محمد غروي إن التصعيد الجاري بين باكستان وإيران بعد الضربات العسكرية الأخيرة لن تتحول إلى صراع حاد يمكن أن يدخل البلدين في صراع مسلح، مشيرًا إلى قوة العلاقات بين طهران وإسلام آباد.

وأعلنت الخارجية الباكستانية، اليوم، شن الجيش الباكستاني سلسلة هجمات على مواقع إرهابيين في إقليمي سيستان وبلوشستان في إيران.

أوضحت الخارجية الباكستانية، في بيان الخميس، أن الضربات كانت دفاعًا عن أمن باكستان ومصلحتها الوطنية معلنة مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن الشعب الباكستاني.

طبيعة العلاقات بين باكستان وإيران

أوضح غروي، لـ"الدستور"، أن الموضوع بين إيران وباكستان أعطى أكثر من حجمه في الإعلام الدولي وكأنه هناك قصد من وراء ذلك ليقولوا إن هناك علاقات متوترة فيما بين إيران ودول الجوار التي تحيط بيها، لكن جمعيًا يجيب أن يعرف بأن هناك علاقات أخوية بين طهران وإسلام أباد وهذا نعرفه من خلال التصريحات والزيارات المتبادلة فيما بين البلدين.

أشار محمد غروري لـ"الدستور"، إلى أن الحكومة الباكستانية أكدت من قبل أن العلاقات بين إيران وباكستان “أخوية” وتأخذ مناحي إيجابية كل يوم وان هذا المسألة يمكن احتوائها لما لها أهمية في محاربة الإرهاب عند الدولتين.

وتابع "باكستان لا تريد احتواء المجموعات الإرهابية المعادية لإيران، ولا إيران ترضى أن يتم استهداف الأمن القومي الباكستاني من على أراضي الإيرانية، لكنه جرى في ليلة أمس، تبادل القصف على المجموعات الإرهابية التي تمس بالأمن القومي لإيران وباكستان في آن معًا".

مستقبل التصعيد بين إيران وباكستان

وأوضح الإعلامي الإيراني “أتصور أن المسألة لم تتطور الي هذا الحد الذي يمكن أن نقول إنها بحاجه الي أطراف دولية أن تدخل في عملية واسطة فيما بين إيران وباكستان وبأن هناك علاقات أخوية بين البلدين، لكن أيضًا سمعنا أن الصين كان راغبة وابديت بعض الرغبة في التوسط فيما بين إيران وباكستان”.

وأضاف "لكن الأمور هي لم تتدحرج الي هذا الحد بحيث أن تدخل الوساطات في هذا الموضوع والبلدين يمكنهم من امتيازات علاقات أخوية أن يحلوا اي مشكلة طارئة حدودية وهذا يحدث في كثير من دول العالم، المشاكل الحدودية هي موجودة بين الدول ويمكن للدبلوماسية أن تلعب دورها في احتواء اي عمليه تحدث في أي دولة في العالم وهذا ما حدث فيما بين إيران وباكستان".

وأكد السياسي الإيراني أن الصراع ليس حاد يمكن أن يدخل البلدين في صراع مسلح وما الي ذلك وهذا ما سمعناه في كثير الإعلام المعادي لإيران الذي هو يتخذ جهة أمريكية بطبعة الحال، إيران وباكستان لديهم من التعقل ما يكفي لكي تدحرج هذا القضية الي حرب فيما بين البلدين.