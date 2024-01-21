الأحد 21 يناير 2024
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عالم

راغي لـ"الدستور": زيارة حسن شيخ محمود للقاهرة تدعم التحالف بين مصر والصومال

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود

أكد عبدالله راغي المحلل السياسي الصومالي المختص بقضايا القرن الأفريقي، أن زيارة الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت حساس جدا، في ظل التحديات التي تواجه الصومال خاصة من قبل إثيوبيا.

وأوضح راغي أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه تعرضت للانتهاك من قبل إثيوبيا بعد توقيع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اتفاق خطير مع رئيس إدارة أرض الصومال (صومالي لاند) الانفصالية حيث ينص هذا الاتفاق على استيلاء إثيوبيا على شريط ساحلي عرضه 25كم وطوله حوالي 135 كم من الأراضي الصومالية في إقليم أودل المطل على بحر الأحمر مما استدعى رد قوي وصارم من الدولة الصومالية. 
 

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راغي: توقيت زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة حساس للغاية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "من هنا تأتي أهمية زيارة الرئيس حسن إلى مصر، حيث تخوض الصومال معركة دبلوماسية ضد الاعتداء الإثيوبي".

وشدد راغي على أن توقيت زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة حساس للغاية فقد أتت هذه الزيارة الرئاسية إلى مصر بعد زيارة مماثلة إلى إريتريا قبل فترة قصيرة ومشاركة الرئيس حسن شيخ محمود في القمة منظمة إيغاد الطارئة المنعقدة لأجل حل أزمة الدوبلماسية بين الصومال وإثيوبيا وقمة مجموعة عدم الانحياز وراء بعض بشكل مباشر حيث واجه الرئيس الأطماع الإثيوبية التوسعية بشكل قوي وصريح. 

وتوقع السياسي الصومالي أن تدعم مخرجات الزيارة تعزيز التحالف المصري الصومالي والتنسيق الدبلوماسي بين الدولتين لأجل مواجهة هذه المستجدات  الخطيرة، فقد عبرت مصر وبشكل صريح دعمها المبدئي للصومال في هذا الظرف كما يتوقع تعزير التنسيق على مستوى إقليمي بين الصومال ومصر من جهة وبين حلفائهم الاقليميين بشكل أفضل. 

وأشار راغي إلى أن هناك مجالات متنوعة للتعاون بين البلدين لكن فهذه المرحلة التعاون الأهم هو التعاون الدبلوماسي لكن من المتوقع تعزيز تعاون الأمني والعسكري الاستراتيجي وقد يتطور إلى اتفاق دفاع مشترك بين الدولتين. 

راغي: الصومال يحتاج لتفعيل أطر دفاع العربي المشترك

وشدد راغي على أن الجامعة العربية اتخدت موقف ممتاز في دعم الصومال وكذلك الدول العربية الأعضاء في الجامعة من خلال إطار جماعي  لكن الصومال قد تحتاج إلى تفعيل أطر دفاع العربي المشترك في حال حاولت إدارة الإثيوبية تنفيذ اطماعها التوسعية بالقوة.

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