مقتل 10 أشخاص بانفجار لغم أرضي في ولاية نهر النيل شمال السودان

كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الإثنين، عن مقتل 10 مدنيين إثر انفجار لغم أرضي بحافلة كانت تقلهم بولاية نهر النيل شمال البلاد.

وأكد مسؤول الذي رفض كشف هويته عن مقتل 10 من المدنيين على أثر انفجار لغم في حافلة كانت تقلهم من منطقة شرق الجزيرة متجهة إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل"، والتي تبعد 150 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم. بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

التخريب والدمار والنهب والسرقة

وأكدت الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية عن مصادر موثوقة وصور وفيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ معركة حربية وقعت بين قوات الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع مما يعرّض هذه المواقع للتخريب والدمار والنهب والسرقة.

اندلاع المعارك في السودان

ويعد الحادث الأول منذ اندلاع المعارك في البلاد بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ومليشا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل 2023.

وقررت حكومة السودان تجميد عضوية البلاد في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا، إيغاد، وذلك بعد أن اعتبرت وزارة الخارجية أن المنظمة الإفريقية انتهكت سيادة السودان إثر دعوة قائد قوات الدعم السريع.

وأكد قائدُ قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو الرغبةَ في تحقيق السلام والاستقرار بما يُمهد الطريق إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسُسٍ جديدة في ظل حكم مدني ديمقراطي حقيقي.

والأسبوع الماضي تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي تحذيرا نسب إلى الجيش السوداني لسكان شندي جاء فيه "تم عمل متاريس حولية مزودة بألغام أرضية عالية الحساسية، ومزودة بمتفجرات بعيدة المدى، وعلى الجميع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وعدم المرور بهذه المناطق.

وأودت الحرب في السودان منذ اندلاعها بأكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها.

وتسبب النزاع بنزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.